Dalla Finocchiaro a Sgarbi: la nuova 'stagione' del Teatro Alessandrino

ALESSANDRIA – Presentata ufficialmente la stagione 2019-2020 del Teatro Alessandrino di via Verdi 12: otto eventi “+ uno” dal 14 novembre al 30 marzo con una serie diversificata di proposte che vanno dalla commedia, agli spettacoli acrobatici, dai tanghi all’opera buffa rossiniana.

Questo il programma della Stagione:

14 novembre - Angela Finocchiaro in Ho perso il filo

31 dicembre - The Black Blues Brothers (uno spettacolo acrobatico, comico, musicale)

11 gennaio - Grease

21 gennaio - Gabriella Pession e Lino Guanciale in After Miss Julie

8 febbraio - Tanguero Guillermo Berzins e Orchestra Corazon de Tango in Tango Fatal

22 febbraio - Vanessa Incontrada e Gabriele Pignotta in Scusa sono in riunione... Ti posso richiamare?

13 marzo - Opera Buffa di Gioachino Rossini Il Barbiere di Siviglia

30 marzo - Raffaello: uno spettacolo con Vittorio Sgarbi

A questi otto spettacoli si aggiunge quello in programma venerdì 8 novembre dal titolo Una bossa per te, un evento straordinario (ad entrata libera) in cui la cantautrice brasiliana Daniella Firpo interpreta la musica di Roberto Grignolio.

«Il ruolo da decenni svolto dal Teatro Alessandrino nella” e “per” la comunità alessandrina nell’ambito della promozione artistica e culturale va ampiamente riconosciuto – ha dichiarato l’assessore comunale alle Manifestazioni ed Eventi Cherima Fteita – e l’Amministrazione Comunale non poteva mancare a questo importante appuntamento. Il percorso artistico proposto dalla Stagione Teatrale 2019-2020 è di grande prestigio e Alessandria è orgogliosa di fruire di un Teatro, quale l'Alessandrino, che rappresenta senza ombra di dubbio un’eccellenza del nostro territorio».

Insieme all’assessore erano presenti Paolo Pasquale, titolare del Teatro Alessandrino, e Massimo Bagliani, direttore artistico della Stagione Teatrale 2019-2020.



Clicca qui per i dettagli degli spettacoli