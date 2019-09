Fridays for Future: centinaia di studenti in piazza

ALESSANDRIA - Sono centinaia gli studenti in piazzetta della Lega pronti a partire in corteo in difesa del nostro pianeta: la manifestazione globale, lanciata da Fridays for Future, vede i ragazzi impegnati anche in altre città della provincia.

Un segnale di protesta concreto - sorretto dalle parole di Greta Thunberg - per provare a invertire le sorti della Terra, irrimediabilmente 'lanciata' verso l'autodistruzione.