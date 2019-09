Organi storici, doppio concerto a Novi e a Voltaggio

NOVI LIGURE — La basilica della Maddalena di Novi Ligure e il convento dei Frati Cappuccini di Voltaggio: a unirli sarà la 40esima stagione di concerti sugli organi storici. Due appuntamenti in cui grandi musicisti interpreteranno brani di musica classica.

Ad aprire le danze sarà stasera, venerdì 27 settembre alle 21.00, nell’oratorio della Maddalena di via Abba a Novi, l’organista tedesco Franz Hauk, molto conosciuto in campo internazionale per la sua vastissima attività, che proporrà sul prestigioso strumento costruito da Bernardo Poncini nel 1742 un variegato programma dedicato per la maggior parte ad autori nordici quali Haendel, Buxtehude, Sweelinck, Mozart, Pachelbel, Kerll, con una puntata in Italia per far ascoltare due brani di Scarlatti e di Bernardo Storace.

La stagione di concerti sugli organi storici della provincia alessandrina si sposterà poi a Voltaggio, più precisamente nella pinacoteca. Domenica 29 settembre, alle 17.00, Maurizio Cadossi al violino barocco e Valentino Ermacora al clavicembalo si cimenteranno nell’esecuzione di un ampio florilegio delle sonate per violino di Bach (ingresso a offerta per lavori di manutenzione del convento).