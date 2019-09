Protezione Civile: si amplia la sede storica della Coinova

OVADA - Una cena di autofinanziamento si è svolta la settimana scorsa presso la sede Coinova di Via Molare della Protezione Civile di Ovada. Come ha sottolineato in apertura di serata il coordinatore Andrea Morchio l’obiettivo è quello di realizzare adiacente alla struttura una copertura per ricovero automezzi. «Abbiamo già ricevuto – ha precisato Morchio – un contributo dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, per cui ci auguriamo il prossimo anno di inaugurare questa struttura con un’altra cena».

Presente anche l’Amministrazione Comunale intervenuta con il sindaco di Ovada Paolo Lantero accompagnato dal vice Sabrina Caneva e dai consiglieri Pinuccio Ferrari e Luisa Russo, mentre Federico Fornaro oltre ad aver inviato un messaggio di congratulazioni alla Protezione Civile, è riuscito ad arrivare sul finire della serata a tempo di record proveniente da Roma dove aveva preso parte alla festa nazionale di Articolo 1. Così per una serata i volontari della Protezione Civile si sono dimostrati abili camerieri, mentre la cucina è stata curata dalla sezione Arci del Borgo di Ovada.

Una presenza importante quella Protezione Civile non solo per la città dove opera dal 1992 ma sempre aperta alle necessità che via via si si manifestano non solo in Italia. Da dieci anni ha sede presso la zona Coinova di Via Molare dove in una moderna struttura prendono posto gli automezzi in dotazione, mentre sono una trentina i volontari che si affiancano in questa attività.