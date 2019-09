Omicidio: morto 74enne, ferito il figlio

CASALNOCETO - Lo hanno trovato in tarda mattinata privo di vita nella sua abitazione a Casalnoceto, in via Roma: Antonello Pratis Pagani, 74 anni, aveva ferite da taglio alla schiena. Il figlio, Andrea, 43 anni, era nella sua stanza con evidenti ferite al collo probabilmente autoinferte: ora è ricoverato in codice rosso.

Il 43enne, con problemi di droga e alcol, era già stato arrestato dai Carabinieri di Volpedo lo scorso agosto per maltrattamenti nei confronti del padre.

Le indagini sono affidate ai Carabinieri e sarebbero orientate a capire le responsabilità proprio di Andrea Pagani.