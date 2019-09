Elisoccorso sulla ex Statale del Turchino

OVADA - E' dovuto intervenire l'elicottero dei Vigili del fuoco per recuperare nel primo pomeriggio di oggi un motociclista ferito dopo un incidente capitato sulla ex statale del Turchino 456 tra Ovada e Rossiglione. L'uomo, per cause sulle quali indagano i carabinieri, ha perso il controllo della sua moto in località Panicata andando a schiantarsi sul greto del torrente Stura. Sul posto anche il 118 per i soccorsi del caso.