Finalmente, il Cammino di San Michele

TORTONA Dopo il rinvio a causa del maltempo, domenica 22, sembra giunto il momento opportuno per svolgere il vernissage della Via dei Malaspina, che sarà inaugurata domenica 29, con un tragitto a piedi lungo il Cammino di San Michele Arcangelo, l'itinerario di devozione e di turismo che attraversa tratti alpini ed appenninici.

Come già detto, si svolgerà una camminata, a piedi o in bicicletta da Tortona a Volpedo sulla “Via dei Malaspina”. Poi il gruppo degli organizzatori raggiungerà Varzi in bicicletta e nei giorni successivi ripartirà alla volta di Bobbio.

Ritrovo a Tortona, in piazza Malaspina alle 9, con il bicchiere della staffa, il saluto del sindaco e del comitato promotore e la benedizione del corteo alla chiesa di San Michele alle 9,45. Alle 10 il gruppo, con i Camminatori Runner Ciclisti Mountain Bike e il gruppo podistico Azalai parte per Viguzzolo, dove alle 10,30 sosterà alla Soms La Fraterna. Alle 11 a Volpeglino l'associazione Comunità di Berzano offre acqua e uva, alle 11,30 a Monleale Alto sosta supportata dal Comune. Alle 12 arrivo e visita guidata alla pieve romanica di Volpedo, dove è custodito un affresco su San Michele, aperitivo a cura del Malaspina Bistrot e Casa Stringa, pranzo all'antico mercato, visita ai musei del Pellizza e partenza della staffetta in mtb con E-Bike Awareness di Costa Vescovato verso Varzi.