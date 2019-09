Gelateria Lung'Orba: al via il ciclo di incontri letterari

OVADA - Sarà un autunno particolarmente goloso per gli amanti dei dolci e della letteratura. Due generi diametralmente opposti che trovano "casa" presso la Gelateria Lung'Orba di Ovada, sede della prima edizione della rassegna "Un gelato con l'autore". Da stasera, sabato 28 settembre, e per il prossimo mese, cinque scrittori presenteranno le loro ultime fatiche letterarie nei locali del noto esercizio commerciale ovadese. Si parte, come detto, alle ore 21.00, con "I giorni che non conto più" di Silvia Federica Boldetti, la pasticcera milanese che sarà protagonista anche di un laboratorio in programma nel primo pomeriggio (accessibile solo su prenotazione). "Una vita tra pasticceria e scrittura" è il mantra che caratterizza la professione della "Pastry Queen 2016", in libreria con un volume pubblicato da youcanprint.

A seguire sarà presente, a partire dalle ore 17.00 di sabato 5 ottobre, Luciana Polliotti, firma de "Il genio del Gelato" (Fausto Lupetti editore). Da lì si passerà poi all'archeologia con "Quasi giallo", il romanzo scritto dall'ovadese Enrico Giannichedda, tra i volumi di punta della casa editrice Edipuglia. L'appuntamento è per venerdì 11 ottobre alle ore 21.00. Stesso orario, ma sette giorni più avanti - in occasione della festa di San Paolo della Croce -, e in via Lung'Orba farà tappa il tour di presentazione di "Spostando il limite" (ExCogita editore), il libro scritto da Simone Leo. Il gran finale è previsto per venerdì 25 ottobre alle ore 21.00 con Michele Lottero e "Mio fratello lontano", il racconto del viaggio in Africa del giovane volontario ovadese su cui ha deciso di scommettere la casa editrice Impressioni Grafiche di Acqui Terme.