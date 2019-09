MONCALVO (AT) - E' finalmente operativo il nuovo ufficio turistico di Moncalvo. La nuova realtà nasce con l’intento di svolgere attività di informazione, promozione e accoglienza ai turisti, cercando di assumere al tempo stesso un ruolo di riferimento e unione per tante realtà moncalvesi e comuni confinanti che decidono di intraprendere progetti condivisi di promozione e valorizzazione territoriale.

L’ufficio ha sede in Piazza Antico Castello ed è situato all’interno dell’antica fortezza aleramica. Sono per il momento circa una ventina i volontari che hanno frequentato corsi di formazione e nei prossimi giorni si alterneranno per garantire una presenza almeno nei fine settimana.

Questi gli orari. Da gennaio ad aprile: domenica mattina dalle 9.30 alle 13. Da maggio a dicembre: sabato e domenica, con orario continuato, dalle 9.30 alle 18.