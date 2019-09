Una giornata per scoprire Montemagno

MONTEMAGNO (AT) - L'associazione Monferrato Arte e Cultura (Mac) organizza per domenica 6 ottobre una giornata per esplorare Montemagno.

Alle ore 10 partenza e visita con guida da piazza San Martino del nucleo storico del paese, parco castello, chiesa della Santa Trinità, chiesetta della Cava e chiesa romanica di San Vittore.

Dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18 esposizione di targhe automobilistiche di tutto il mondo in nei locali della 'Casa sul Portone'.

Dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18 mostre di pittura e scultura in diverse location (scultori alla Casa sul portone, nella ex-macelleria, i pittori presso il Bar della piazza e la Casa Luisa).

Alle 12,30 pranzo a cura della Pro Loco presso l'oratorio parrocchiale (prenotazione obbligatoria al numero 366 449 9237 entro il 30 settembre). Bevande incluse 15 euro.

Ore 16,00 concerto della Mandolinistica "Paniati" di Asti presso i "Voltoni" (sotto la gradinata della chiesa patronale).