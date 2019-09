Auto su una famiglia a piedi sulle strisce, ubriaco il guidatore

CASALE MONFERRATO - Stavano attraversando la strada sul passaggio pedonale in via Buozzi quando sono stati investiti da un’Alfa Romeo 159. L’auto è piombata su una famiglia composta dal papà, 37 anni, la mamma di 36, e la figlioletta di due anni. La donna è ricoverata in osservazione, il marito ha riportato lesioni più lievi e guarirà in una settimana mentre la figlioletta, fortunatamente, è rimasta illesa. L’automobilista, G.D., 43 anni, rumeno, era ubriaco: aveva un tasso di alcol nel sangue quattro volte superiore al limite consentito.

I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Casale, diretti dal tenente Salvatore Puglisi, lo hanno denunciato per lesioni e sanzionato per le violazioni al codice della strada. La patente è stata ritirata e l’auto è sotto sequestro. La famiglia casalese abita in salita Sant’Anna.