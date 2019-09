"Gagliaudo tra i mercanti": tornano gli appuntamenti rinviati per il maltempo

ALESSANDRIA - Gagliaudo tra i mercanti propone oggi il ricco programma di eventi collaterali annullati domenica scorsa a causa del maltempo. In piazza Marconi dalle 16 alle 18 gli scacchi in costume a i cura dell’Associazione Aleramica. In Galleria Guerci dalle 17,30 alle 18,30 Bolle di Sapone – Gagliaudo e gli Umiliati con la presentazione del libro sulle origini di Alessandria, a cura della scrittrice Liliana Angeleri. In piazza Marconi, dalle 12 alle 15 il Gruppo Alpini Alessandria “Domenico Arnoldi” distribuirà agnolotti, salamini alla griglia ed esordirà il “Panino dell’Alpino”, a seguire le “Frittelle dell’Alpino Ramognini” fino ad esaurimento. Il ricavato andrà in beneficenza ad associazione alessandrine

In via Bergamo (tra via Trotti e corso Roma) dalle 17 alle 22 Il caffettino in musica, aperitivo all’aperto con Dj-Set. In piazzetta della Lega, dalle 16.30 alle 19 l’associazione Country Fever animerà con musiche e balli country.

Nel percorso della fiera dalle 10 alle 19, area giochi per bimbi, bancarelle di varie tipologie in tutta via Dante. In via Caniggia Divi per un giorno, il gruppo di auto mutuo aiuto, costituito da genitori di bambini disabili. Al loro fianco la scuola di danza Peter Larsen e la Scuola di Moda Vezza aiuteranno a dare forma alle loro idee.

Ci sarà la partecipazione di Dado Bargioni, dell’Orchestra degli Allievi della Scuola Media Straneo, degli Artisti di strada Spaz..Io e del Duo Pentagramma Live. Nel cortile di Palazzo Conzani, in via Urbano Rattazzi 47 dalle 18.30 Massimo Torchio in Concerto. L’Associazione Yam-Yoga Ayurveda Mindfulness organizza un Open Weekend-Soul And Fun con incontri inerenti alla propria attività associativa annuale.

Il percorso della fiera sarà piazza Libertà, via dei Martiri, corso Roma, piazzetta Lega, via San Lorenzo, piazza Marconi, via Milano (fino a via Migliara) e via Dante con 80 negozi su strada e 100 bancarelle.

Al Mercato Europeo, in viale della Repubblica, banchi di cibi, bevande, artigianato, giochi e moda provenienti da tutta Europa e da alcuni paesi extraeuropei. Sono infatti presenti oltre 60 espositori provenienti da Spagna, Francia, Germania, Polonia, Olanda, Belgio, Grecia, Finlandia, Ungheria, Slovenia, Scozia ed, ovviamente, Italia. Ospiti internazionali dell'edizione 2019 le cucine di India, Siria, Stati Uniti, Argentina.

Nel Mercato Europeo c'è la possibilità di effettuare acquisti di oggetti curiosi e talvolta molto ricercati di artigianato tipico: dai caldi giacconi di lana nordici alle sete indiane, dai soprammobili intagliati nel legno alla fine argenteria siriana, dai fiori ai dolci. Un'attenzione speciale meritano gli espositori italiani che proporranno le tipicità delle diverse regioni. Grazie allo “street food”, cioè al cibo da strada, si potranno ritrovare sapori e profumi di tradizioni e storie popolari.

Il mercato dalle 10 alle 24.