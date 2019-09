Manfrinati lancia il Bergamasco con una tripletta

ALESSANDRIA - Seconda giornata di campionato per la terza categoria, ecco i verdetti: i Boys Calcio vincono 3-0 contro l’Audax Orione con le marcature di Romano e doppietta di Bavastro; l'Aurora Pontecurone non va oltre l’1-1 con la Vignolese (gol di Mongiardini per la Vignolese); il Lobbi doma 3-0 il San Giuliano Vecchio grazie alle reti di Simone, Poggio e Polizzi. Valmilana - Villaromagnano termina 2-1 a favore degli ospiti in rimonta. Lo Stazzano supera 1-0 in trasferta il Lerma (prima partita invece per i biancorossi, a riposo la scorsa domenica) con la rete firmata Kalissa e le Pizzerie Muchacha trovano la prima vittoria per 2-1 contro il Predosa grazie ai gol di Muscarella e Merolli che rendono inutile il rigore di Mancuso. Secondo k.o. per il Sardigliano che cede in casa di misura 1-2 alla Tiger Novi.

Nel girone astigiano il Bergamasco in trasferta ad Asti batte 3-0 l'Athletic Asti grazie alla super tripletta di Manfrinati; l'Ozzano Ronzonese trova il secondo successo grazie alla vittoria per 3-1 sul Castelnuovo Don Bosco (reti di Galzignato e doppietta di Orsogna). Il Mirabello crolla 2-0 sul campo del Montiglio e il Bistagno Valle Bormida perde 2-1 in trasferta a Mombercelli (rete di Troni). L'Europa Bevingros passa 3-1 in casa dello Sport Italy con i sigilli di Oukhssas, Hicham e Bammou. Lo Sporting 2015 batte 2-1 il Monferrato calcio (doppietta di Khoune).