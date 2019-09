'Pittaluga', la giuria non elegge il vincitore

ALESSANDRIA - Una finale che si conclude senza un vero vincitore. Sabato sera, all'Alessandrino, serata conclusiva della 52esima edizione del concorso internazionale di chitarra classica Michele Pittaluga.

La giuria, al termine dell' esibizione dei tre finalisti accompagnati dell'orchestra classica di Alessandria, ha scelto infatti di non assegnare il primo premio. Al secondo posto si è piazzato Jesse Flowers di Sidney, che ha ricevuto come ulteriore riconoscimento il compenso che il comitato organizzatore stanzia per i giurati, "per come il ragazzo ha eseguito la sua composizione appositamente commissionata".

Terzo posto per il concorrente più giovane di questa edizione, l'ungherese Sidoo Zsombor: lui, come Flowers, ha scelto di presentarsi alla prova finale eseguendo il Concierto de Aranjuez di Rodrigo.

Premio di consolazione alla polacca Katarzyna Smolarek, che proprio giovedì scorso durante le semifinali ha compiuto 24 anni. L'anno scorso era arrivata seconda, quest'anno la sua esecuzione del Concierto Elegiaco non ha convinto i giurati.