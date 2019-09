Stay O'Party k.o.: la Junior mette la freccia

CASALE - La Junior Pontestura condanna 2-0 lo Stay O’ Party con le reti di Di Martino e il rigore di Vergnasco. L’aria di derby si fa subito sentire sul campo sintetico del Bianchi di Casale: le due squadre si affrontano da subito a viso aperto, i falli non mancano e le azioni offensive neanche. Nell’ultimo giro di orologio della prima frazione di gioco è la Junior a trovare la rete del vantaggio: il calcio di punizione di Giorcelli trova in corsa Vergnasco che dalla sinistra pennella un cross in area per Di Martino che davanti al portiere non sbaglia e firma l’1-0. Nella ripresa subito avanti gli ospiti con il lancio di Vergnasco per l’aggancio di Zaia che viene chiuso due volte dagli ottimi interventi di Favarin; al 20’ risponde Stay con il tiro dalla lunga distanza di Michelerio che va di poco sopra la traversa. Al 28’ Vergnasco a seguito di un’azione personale viene atterrato in area di rigore da Dondi, il direttore di gara decreta rigore: dal dischetto lo stesso Vergnasco freddo non sbaglia e porta i suoi sul doppio vantaggio. Al 35’ super miracolo di Ormelese che sulla linea salva la sua porta sul tiro di Kerroumi. Termina così la gara con la vittoria della formazione juniorina.

Stay O’ Party - JCP 0-2

MARCATORI: pt 45’ Di Martino; st 28’ Vergnasco rig.

STAY: Favarin, Olearo, Girino (35’st Gentile), Michelerio, Colella, Dondi, Osellame (16’st Marangoni), Napolitano, Micillo, Pellicani (1’st Pizzighello), Kerroumi. A disp: Nikoci, Martinotti, Cafasso, Magro, Ravagnani. All: Perotti

JCP: Ormelese, Volpato, Rosati, Sala, Giuseppin, Giorcelli (13’st Pallavidino), Viazzi, Patrucco (28’st Grimaldi), Di Martino, Vergnasco, Zaia (19’st Geminardi). A disp: Bellasio, Cardinale, Temporin, Sgarano, Artico, Casone. All. Merlo