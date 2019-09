Bertram Derthona, la regina di Coppe

Diciotto mesi dopo la Coppa Italia conquistata a Jesi, ecco la SuperCoppa.

La conferma di un feeling speciale di Bertram Derthona con questi trofei e, anche, di quanto la squadra di Marco Ramondino sia competitiva, alla vigilia del campionato che, per i Leoni scatterà il 13, mentre per tutte le altre del girone il via sarà già il weekend del 5 e 6 ottobre.

Un trionfo nel nome di Beniamino Gavio che ora può festeggiare un altro traguardo importante: il 20 ottobre sarà il giorno del pemesso per costruire il nuovo palazzetto e la 'Cittadella dello sport'. Una SuperCoppa con dedica a Luigino Fassino. "Hai ragione tu Luigino - così l'ad Marco Picchi - è questa maglia che vince"