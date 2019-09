In cinquantacinque in piazza per donare il midollo

Ben 55 ragazzi tra i 18 e i 35 anni hanno deciso di ‘tipizzarsi’ sabato in piazza Mazzini durante Match it Now, evento di Admo dedicato alla sensibilizzazione della donazione di midollo osseo. Si sono estratte informazioni inserite nel Registro Nazionale collegato con i registri del mondo per aumentare il numero potenziale di pazienti guariti con il trapianto.