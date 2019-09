In Consiglio i fondi per via Gramsci

OVADA - Sbloccherà le risorse necessarie per l'intervento di ripristino del muraglione di sostegno del tratto di via Gramsci accanto allo Stura la variazione di bilancio inserita nell'ordine del giorno del Consiglio Comunale di questa sera, in programma dalle 21.00. Un'ulteriore testimonianza della volontà di fare presto da parte di Amministrazione e Ufficio Tecnico Comunale dopo l'approvazione del progetto da parte della Giunta. Tra i punti all'ordine del giorno anche l'approvazione del Bilancio Consolidato 2018, il documento contabile che contempla anche le partecipazione dell'ente pubblico in enti, società e associazioni.