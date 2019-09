Inaugurano i restauri di Santa Caterina

CASALE - Mercoledì 2 ottobre alle ore 18, presso la chiesa di Santa Caterina, avverrà l’inaugurazione dei lavori di restauro.

L'evento sarà una conferenza stampa con presentazione degli interventi previsti su cupolina, lanterna, cupola maggiore e tamburo. Dopo il taglio del nastro e il saluto del sindaco di Casale Monferrato Federico Riboldi, è prevista la benedizione del cantiere da parte del vescovo Gianni Sacchi.

La chiesa, intanto, è stata riaperta. Una volta entrati, si viene accolti da una gigantesca struttura in acciaio, che sale fino a 35 metri di quota e che permetterà un contatto diretto con le aree della lanterna da risanare. Inizia ufficialmente una nuova fase per questo capolavoro barocco, così come ci spiega il presidente dell’Associazione Santa Caterina Onlus, Marina Buzzi Pogliano: «Santa Caterina è patrimonio di tutti, è un bene della collettività».