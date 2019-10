Al Cristo arriva la patronale: una festa unica

ALESSANDRIA - Il conto alla rovescia è arrivato finalmente alle battute conclusive. Prenderà il via sabato la festa del Cristo, un evento unico e senza precedenti che rappresenta la conclusione naturale di un percorso ricco di spunti e di contenuti.

"Abbiamo realizzato qualcosa che non si era mai visto - conferma Stefano Venneri, deus ex machina dell'evento - e non faccio riferimento solo alla durata. Il quartiere è vivo, ha passione, entusiasmo e voglia di stupire ancora". La patronale sarà protagonista per oltre una settimana, con tante iniziative studiate per soddisfare i gusti e le esigenze di tutti. Non più una sola domenica (la seconda di ottobre, da tradizione) ma un calendario denso di appuntamenti, che coinvolgerà l'intero quartiere.

Commercio, valorizzazione del territorio e aspetto sociale saranno i tratti distintivi di una kermesse che punta sulla tradizione, guardando al futuro: dopo il carnevale, dopo Corso Acqui alla Ribalta e dopo la notte bianca, dunque, si rilancia una sfida ambiziosa, pensando anche al periodo natalizio, che sarà caratterizzato a sua volta da tantissime attrazioni. Non resta che attendere ancora un pochino.