Con il Forte Trio al via la XVI edizione di PianoEchos

MUSICA – Si terrà giovedì 3 ottobre alle 21, a Palazzo del Monferrato in via San Lorenzo ad Alessandria, il concerto d’apertura del Festival PianoEchos con il Forte Trio, uno dei migliori trii dell’Asia, che proporrà il grande repertorio musicale russo (Rachmaninov e l’immenso Trio op. 50 di Cajkovskij). Molte le novità di questa sedicesima edizione a partire dalla formula più compatta (10 concerti in 11 giorni). Il viaggio inizia il Trio Nazionale della Repubblica del Kazakhstan che rappresenta nel mondo l’Ente Statale dei Concerti. Il Forte Trio è formato dai migliori musicisti del Paese asiatico, tutti vincitori di Concorsi Internazionali, e tiene tournée in tutta Europa e in Asia, esibendosi in importanti festival. Nel 2018 è stato invitato a suonare in Italia, Spagna Finlandia, Francia, Russia, Georgia e ha tenuto una lunga tournée in Cina che ha riscosso entusiastici apprezzamenti.

Venerdì 4, sempre alle 21, PianoEchos si sposta a Lu Monferrato, nella Chiesa di San Nazario (questo concerto, inizialmente previsto a Cuccaro Monferrato, è stato spostato per motivi logistici), con Marco Rizzello, giovanissimo talento vincitore nel 2019 del Concorso Pianistico Internazionale di Bologna. Nonostante i suoi vent’anni, Rizzello ha già suonato in tutta Italia e in mezza Europa e a soli tredici anni è stato selezionato dalla Rai per esibirsi, all’Auditorium Toscanini di Torino. A Lu proporrà la Sonata op. 27 n. 1 di Beethoven, gli Studi Sinfonici di Schumann e due spettacolari brani di Liszt: la Sonata Dante e la Rapsodia Ungherese n. 12.

Il Centro Culturale Borsalino a Pecetto di Valenza sarà lo spazio del concerto di sabato 5 alle 21. Protagonista della serata il duo pianistico formato da Robert Andres (Croazia/Portogallo) e da Honor O’Hea (Irlanda). Con 25 anni di ininterrotta attività concertistica internazionale il duo ha sviluppato uno straordinario affiatamento che metterà in luce nel bel programma che include opere di Schuamann, Brahms, Grieg, Debussy e il celebre La Valse di Ravel.

Chiude la prima settimana di PianoEchos uno dei più importanti trii classici d’Europa, lo Smetana Trio di Praga. È regolarmente invitato nei festival più prestigiosi in tutto il mondo (Europa, Giappone, Brasile, USA, Canada, Corea del Sud) e ha inciso innumerevoli cd premiati dalle più importanti riviste d’Europa (Diapason D'Or, Le Monde de la Musique, BBC Music Magazine, Sunday Times, ecc.). Domenica 6 alle 17, nella suggestiva cornice della Chiesa Parrocchiale di Fubine Monferrato, i tre artisti eseguiranno opere di Shostakovich, Arensky e lo splendido Trio op. 15 di Smetana.

In occasione del concerto si svolgerà una visita guidata gratuita all’infernot comunale: il ritrovo è davanti al Municipio alle 15.30. Al termine, rinfresco offerto dalla Pro Loco di Fubine.

Tutti i concerti sono a ingresso libero fino a esaurimento dei posti ad esclusione di quelli conclusivi del 12 e 13 ottobre.

PianoEchos è organizzato dall'Associazione San Giacomo e dall'Associazione Ondasonora in collaborazione con Fondazione Piemonte da Vivo, Fondazione Crt e, per i concerti della prima settimana, con i Comuni di Lu e Cuccaro, Pecetto di Valenza, Fubine, la Camera di Commercio di Alessandria e la Pro Loco di Pecetto. Per info: www.pianoechos.it