Il gruppo Gavio estende le attività stradali in Brasile

TORTONA - Nuove importanti acquisizioni in Sud America per il gruppo Gavio, che in quel continente è già una potenza sul piano della gestione di reti infrastrutturali.

E’ di questi giorni la notizia dell’estensione del suo portafoglio di tratte autostradali: la sua società Ecorodovias si è infatti aggiudicata la gara di concessione di un nuovo tratto della lunghezza di 437 km, ad aggiungersi agli oltre tremila già gestiti in quel territorio. La gara riguardava la gestione, per un periodo di trent'anni, della tratta che collega gli stati di Goiàs e di Minas Gerais; in tutto in Brasile la multinazionale tortonese controlla un totale di 3.087 km di rete in gestione.