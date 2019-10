In centro: 40 nuovi cestini e 20 colonnine posacenere

ALESSANDRIA - In diverse vie del centro storico in questi giorni sono stati installati i nuovi cestini portarifiuti e le colonnine posacenere. L’intervento rientra in un accordo tra il Comune e Amag Ambiente che hanno dato nuova veste al 'decoro urbano' del centro storico: 40 nuovi cestini con posacenere e 20 posacenere di dimensioni maggiori rispetto a quelli precedentemente installati, in piazza della Libertà, corso Roma, via dei Martiri, via Milano, via S. Lorenzo, via Caniggia e piazzetta della Lega. “La presenza dei nuovi oggetti è volta a migliorare la fruibilità degli stessi e la loro collocazione, con un occhio di riguardo anche al decoro urbano, in modo da coniugare gli aspetti funzionali a quelli estetici” hanno spiegato. L’intervento ha previsto un rinnovamento totale e, ovviamente, la sostituzione di quelli danneggiati e vandalizzati. La razionalizzazione dei cestini rientra nella riorganizzazione degli stessi sul territorio, in quanto i nuovi sono di dimensioni maggiori, più capienti e meglio rispondenti alle esigenze attuali.

Da qui la richiesta di Amag Ambiente che “invita tutti i cittadini ad utilizzare i nuovi cestini e posacenere e a non abbandonare i rifiuti a terra, conferendo fazzolettini, carte, gomme da masticare, involucri di confezioni alimentari, bevande e mozziconi all’interno degli stessi”. Un invito 'azzeccato' visto che sui social circolano già diverse immagini di “cattivo utilizzo” di questi nuovi contenitori. Come messo in evidenza dalla consigliera comunale Chiara Buzzisu su Facebook: “Mi chiedo perché c'è chi riesce ad essere sempre incivile. Ma vi fa così tanto schifo rispettare le regole?”.