Morto l’operaio caduto mentre riparava la linea telefonica

CARREGA LIGURE - Non ce l’ha fatta l’operaio della Siti Entel che ha sede in Alessandria in corso Acqui. Il 39enne di origini rumene ha perso la vita cadendo da una scala appoggiata a un palo mentre faceva manutenzione alla linea telefonica. L’uomo ha compiuto un volo di circa sei metri.

L’infortunio si è verificato nel pomeriggio a Carrega Ligure in località Mulino del Pio. Nonostante il tempestivo intervento del 118 allertato dai colleghi di lavoro, il 39enne è morto poco dopo l’impatto.

Sul posto sono intervenuti anche i tecnici dello Spresal e i Vigili del Fuoco.