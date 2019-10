Va in fiamme la palestra che sta per inaugurare: ‘Gesto che non ci ferma’

ALESSANDRIA - Le fiamme sono divampate verso le 23.30 di domenica sera. Ma quel fuoco non impedirà l’apertura della nuova palestra Move. Ad assicurarlo è Carlo Zappariello, presidente della società, già al lavoro per ripristinare la situazione.

Qualcuno, secondo le prime ricostruzioni dei fatti, sarebbe entrato nei locali dove si stava lavorando per ultimare la struttura e avrebbe appiccato il rogo. L’ipotesi del dolo si fa strada anche perché sul posto è stato trovato il tappo di una tanica di benzina. L’ingresso della futura palestra è in via Piave, ad Alessandria: per entrare sarebbe stata divelta la porta che si trova in via Isonzo.

Sul posto, nell’immediatezza, sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale. Ora l’indagine è affidata alla Squadra Mobile della Questura. «Questo gesto non ci fermerà - precisa Zappariello - Sabato apriremo, comunque».