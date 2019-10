Via al censimento. Chi deve partecipare?

CASALE - A ottobre partirà una nuova edizione del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. Il Comune di Casale Monferrato informa che «La partecipazione al Censimento è un obbligo di legge, la violazione dell'obbligo di risposta prevede una sanzione».

Non tutti devono parteciparvi ma solo un campione della popolazione. Sarà obbligato a farlo chi abbia ricevuto una lettera con le informazioni per la corretta compilazione del questionario oppure chi abbia trovato sul portone di casa una locandina con l'avviso che un rilevatore verrà in visita.

Per la compilazione dei questionari sarà aperto in via Magnocavallo 7 un ufficio attivo dal 5 ottobre al 7 novembre in questi orari: martedì 9 - 12 e sabato 9 - 12

Tutte le informazioni si possono trovare alla pagina.

Ulteriori informazioni possono essere chieste contattando il numero verde Istat 800 188 802, attivo dall'1 ottobre al 20 dicembre, dalle ore 9 alle ore 21. In alternativa è possibile scrivere a censimentipermanenti.popolazioneareale@istat.it.