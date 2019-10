Al parco di Villa Gabrieli si celebra la Festa dei nonni

OVADA - E' in programma per domenica pomeriggio la "Festa dei nonni", l'iniziativa promossa dalla Fondazione Cigno Onlus in collaborazione con alcune realtà locali. L'appuntamento è presso il parco di Villa Gabrieli a partire dalle ore 15.00. Rispetto alla "collocazione" ufficiale sul calendario, che prevede la giornata di festeggiamenti al 2 di ottobre, in concomitanza con la celebrazione degli Angeli, gli organizzatori hanno optato per la prima data utile e favorevole (visto che si svolge in un giorno festivo), in modo da permettere a tutti di partecipare.

Nel corso della giornata interverranno diversi ospiti, dal guardaboschi - che parlerà di ambiente -, a Gian Luigi Robbiano de Les Carrelages che con i suoi personaggi storici che narrerà la storia del polmone verde della città in chiave teatrale, per poi proporre i giochi del primo Novecento. "Ci saranno laboratori, giochi a squadre e letture - spiegano gli organizzatori -. Sarà un momento di svago ma anche altamente educativo". In apertura è prevista una Santa Messa all'interno del parco, che sarà celebrata da don Claudio Almeyra, cappellano dell'ospedale. Alla fine della giornata è prevista una merenda in stile Scià Lola.