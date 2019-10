Comitato #ioaccolgo: raccolta firme in piazzetta della Lega

ALESSANDRIA - Mercoledì 25 settembre nella sede dell’Aps Acli (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani) della provincia di Alessandria, è stato costituito il Comitato provinciale promotore per la campagna #ioaccolgo. Il Comitato ha come obiettivo la promozione a livello provinciale della campagna #ioaccolgo, la quale ha come finalità la richiesta al Parlamento e al Governo dell’abrogazione dei due decreti sicurezza e l’annullamento degli accordi con la Libia.

Lo scopo politico è quello di riaprire il dibattito sia nella società civile che nelle aule parlamentari sul tema dell’accoglienza, dell’integrazione e dei diritti dei cittadini stranieri, ciò avverrà attraverso svariate iniziative come ad esempio la raccolta di firme presso le sedi dei partecipanti al comitato o on line sul sito www.ioaccolgo.it e iniziative pubbliche. La prima sarà organizzata ad Alessandria giovedì 3 ottobre alle 17,30 in piazzetta della Lega per raccogliere firme e portare all’attenzione pubblica la richiesta sottoposta al Governo e al Parlamento italiano.

Il Comitato è stato fondato dalle Acli della provincia di Alessandria, l’Aps Cambalache, l’Aps Sine Limes, la Cooperativa Senape. scs e Kepos onlus scs.

Tutte le associazioni, cooperative, Enti, Istituzioni, singoli cittadini e ditte che vorranno aderire al Comitato dovranno inviare una mail a comunicazione.alessandria@patronato.acli.it.