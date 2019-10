Polentata sul Tobbio con il Cai di Ovada

OVADA - Primo fine settimana di ottobre con la "Polentata sul Tobbio", l'escursione proposta a cadenza annuale dalla sezione ovadese del Cai. La "trasferta" sul Tobbio rappresenta una delle usanze più consolidate nel tempo, ed è una delle iniziative più partecipate del sempre ricco calendario di iniziative. L'appuntamento è per domenica mattina, con partenza prevista alle ore 8.00 dalla sede - di via XXV Aprile - del Club Alpino Italiano. In alternativa il ritrovo è in località Eremiti - nel territorio del Comune di Voltaggio - un'ora più tardi, alle 9.00. Da lì inizierà l'ascesa verso la vetta voltaggina coordinata dalle ragazze dell'associazione. La lunghezza del percorso è di 3,8 chilometri, il tempo previsto per raggiungere la quota di 1.092 metri è di novanta minuti. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale della sezione ovadese e la pagina Facebook oppure rivolgersi direttamente alla sede.