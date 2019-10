Le capoliste cercano il passaggio del turno

CASALE - Scherzi del destino e del calendario, ma questa sera alle 20.30 scendono in campo le tre squadre alessandrine che sono momentaneamente in testa ai rispettivi gironi per staccare il pass per il turno successivo di Coppa Piemonte. Al "Bianchi" di Casale la Junior Pontestura ospita il Monferrato con un risultato e mezzo su tre a disposizione: una vittoria infatti qualificherebbe i ragazzi di Merlo così come una sconfitta farebbe staccare il pass agli ospiti mentre in caso di pareggio la situazione si complicherebbe perché se vengono segnate delle reti il primo posto va ai padroni di casa mentre in caso di 0-0 si procederà al sorteggio con lo Stay O'Party.

Più facile la situazione negli altri due incontri: la Novese a Sale con il San Giuliano Nuovo deve solo stare attenta a non uscire sconfitta dai ragazzi di Sterpi che però con le grandi squadre hanno una tradizione più che positiva e potrebbero riuscire nel colpaccio. Mentre la Luese di Sciacca è in una posizione ancora più vantaggiosa perché non solo le basta non perdere nell'ultima sfida del girone a Calliano, ma sarebbe qualificata anche con una sconfitta di misura.



Le vincenti dei triangolari accederanno alla seconda fase che comincerà tra due settimane giovedì 17 ottobre.