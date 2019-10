Aral, nuova vita. E conti a posto

CASTELCERIOLO - Prima il sopralluogo della commissione comunale Ambiente. Poi l’open day dell’azienda di smaltimento rifiuti per presentare «i passi in avanti dal 2018 ad oggi» con la nuova gestione dell’impianto di Castelceriolo.

‘Aral, realtà in movimento’ è lo slogan che racconta di «come sia diventata una realtà industriale viva, senza più cataste di rifiuti in giro. Ma soprattutto in utile», hanno spiegato il presidente Angelo Marengo e il vice Fabio Quirico insieme al direttore, Marco Rivolta.