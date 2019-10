Le celebrazioni di San Francesco a Casale

CASALE - Bel colpo d'occhio questa mattina per la Cerimonia Commemorativa di San Francesco, Santo Patrono d’Italia.

Nella piazza omonima, dopo i saluti del sindaco Federico Riboldi, che ha parlato dell'attualità degli insegnamenti del Santo «Perche’ ci sollecitano ad una esistenza in armonia con il creato e perchè molti uomini, anche con grandi responsabilità di governo, non li hanno voluti attuare», ha preso la parola Padre Massimo Colli Franzone del Convento dei Cappuccini di Vigevano che ha sottolineato l'importanza del dialogo insegnata da Francesco e di come, con il suo esempio, «la diversità diventa ricchezza». A chiudere la mattinata, dopo gli interventi recitati (a tema ambientale) e cantati delle scuole (presenti gli istituti Anna d'Alençon, Negri, Sobrero, Leardi e Balbo/Lanza), l'intervento del Vescovo Gianni Sacchi: «E' importante compiere un passo indietro, verso essenzialità e frugalità».