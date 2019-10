Per ‘Abilitando’ c’è l’onorificenza della Repubblica

ALESSANDRIA - Ha preso il via mercoledì 2 la terza edizione di ‘Abilitando’, l’appuntamento che dal 2015 mette la ricerca e le nuove tecnologie al servizio delle disabilità. Un evento, quello di quest’anno, che raddoppia rispetto alle passate edizioni. Quattro giorni anziché due, «con un calendario ricco di convegni, workshop ed esposizioni» commenta Paolo Robutti, presidente di Abilitando.

Molto partecipato il convegno di mercoledì sul ‘turismo per tutti’, organizzato in collaborazione con il dipartimento di Scienze ed Innovazione Tecnologica dell’Università del Piemonte Orientale nella sede dell’associazione Cultura e Svluppo. Tema centrale del confronto: come un territorio e le sue strutture ricettive debbano modificarsi per accogliere al meglio persone con deficit motori.

«Dare la possibilità anche ad anziani, disabili e neo mamme di alloggiare in strutture d’accoglienza in grado di ovviare alle loro problematiche, oltre ad essere una battaglia di civiltà, può diventare anche un’occasione di business per albergatori e ristoratori» tiene a sottolineare Robutti.