Acqui e Valenzana puntano il Lucento

GAVI - Ancora uno scontro diretto fra formazioni della nostra provincia: è il primo per la Gaviese che curiosamente finora aveva sempre incontrato formazioni torinesi o cuneesi ed ora ospita al "Pedemonte" la lanciatissima Valenzana Mado che pur avendo perso l'imbattibilità stagionale nell'incontro infrasettimanale di coppa con l'Arquatese - che ha eliminato dalla competizione i biancogranata nel turno precedente - continua il suo inseguimento alla vetta occupata dal Lucento due punti più sopra.

Fra i padroni di casa esordio casalingo per Daniele Di Gennaro che ha già bagnato con il gol la sua prima apparizione complessiva con la nuova maglia e mira a bucare anche la difesa degli orafi mentre l'attacco degli ospiti dopo una partenza a razzo si è un po' rallentato.

Va in scena invece all'Ottolenghi l'altro derby di giornata, il quarto per l'Acqui in cinque turni questa volta opposto all'Arquatese: i ragazzi di Paveto arrivano galvanizzati dalle due vittorie in quattro giorni con squadre dell'alessandrino e puntano al tris con il possibile recupero di Farina al centro dell'attacco, quelli di Merlo vogliono riscattare il passo falso di Santo Stefano Belbo continuando la corsa nelle zone di testa della graduatoria.

Chiudono la giornata, in campo alle 14.30 come tutte le altre squadre, l'Ovadese Silvanese che a Torino contro il Barcanova cerca il primo gol e la prima vittoria, e l'Asca che al "Cattaneo" ospiterà il San Giacomo Chieri: due scontri diretti per la salvezza abbondantemente alla portata delle due alessandrine che potrebbero così abbandonare le zone calde della classifica.