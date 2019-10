Donata alla biblioteca la "città in miniatura" di Luigi Piras

NOVI LIGURE — Proseguono oggi gli appuntamenti per festeggiare i vent’anni dal trasferimento della biblioteca civica di Novi Ligure nell’attuale sede di via Marconi. Oggi, sabato 5 ottobre alle 10.30, verrà infatti inaugurata la mostra dal titolo “E...venti in biblioteca”. Si tratta di una mostra fotografica, bibliografica e documentaria sulle iniziative più rilevanti che sono state organizzate nel corso degli ultimi due decenni nel centro culturale di via Capurro. La rassegna rimarrà aperta, seguendo gli orari della biblioteca, fino al prossimo 21 dicembre. Oggi, nell’ambito della mostra, sarà anche presentato il plastico della città di Novi donato alla biblioteca dalla famiglia di Luigi Piras, autore dell’opera scomparso a maggio di quest’anno.