Il Borgo ringrazia Davide

OVADA - Si è concluso a fine settembre il rapporto di collaborazione tra l’associazione “Amici del Borgo” ed il Davide Martano durato nei mesi di luglio, agosto e settembre. Grazie alla disponibilità del Consorzio Servizi Sociali che ha affidato una borsa lavoro all’Associazione su un progetto di qualificazione del quartiere ovadese che prevedeva interventi di pulizia, Davide Martano si è messo di buona lena ed ha lavorato al meglio con risultati che sono stati molto apprezzati dagli abitanti del quartiere. Proprio per questo motivo gli “Amici del Borgo” intendono ringraziarlo pubblicamente per la collaborazione prestata. Dal mese di ottobre Davide Martano inizierà una nuova collaborazione con il Comune di Ovada, ma ci sono già accordi avanzati tra il Consorzio e l’Associazione per riportare nel Borgo, a partire dalla prossima primavera con l'obiettivo di proseguire nel percorso già avviato.