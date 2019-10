Lavori in via Torino: modifiche alla viabilità

OVADA - Un pacchetto di norme alla circolazione varato per permettere la riqualificazione dell'area compresa tra via Torino e piazza XX Settembre. Sanno in vigore a partire dalle 8.00 di mercoledì 9 ottobre fino alle 19.00 di venerdì 11 ottobre, o comunque fino alla conclusione dei lavori. Le disposizioni sono le seguenti: in piazza Matteotti e via Buffa, tratto da via Piave e via Torino, divieto di transito e sosta con rimozione per tutti i veicoli. In via Buffa, tratto da largo Don Salvi a via Torino, obbligo di svolta a destra. Si rende noto che, in occasione dei lavori di fresatura e successiva asfaltatura del manto stradale relativi alla “Riqualificazione urbana di Via Torino e Piazza XX Settembre”, in via Torino, tratto da via Gramsci a piazza XX Settembre, divieto di sosta con rimozione e senso unico di marcia verso la stessa piazza XX per tutti i veicola. In caso di necessità sarà istituito il divieto di transito per tutti i veicoli.