ALESSANDRIA - Era una domenica anche 90 anni fa: 6 ottobre 1929, il giorno della prima partita al Moccagatta. Da quel momento, e per sempre, la casa dell'Alessandria e del popolo grigio. Dove tutti si sentono accolti, uniti, abbracciati, una cosa sola con la società e la squadra

L'Alessandria calcio ha regalato un filmato, che è una raccolta di immagini e emozioni da brividi, ricordi, sorrisi e anche qualche lacrima. Dal quel 6 ottobre molto è cambiato,sugli spalti e sul campo. C'è stata anche una alluvione che lo ha coperto di fango e di acqua e otto mesi dopo era di nuovo erba, con il Milan, per una delle partite memorabili. Sono state innumerevoli, ciascuno ha quella del cuore, i più vecchi ricordano ancora i 22mila e più contro il Grande Torino, nel 1947, quelli con qualche anno in meno i 17mila contro il Parma, nel 1973. Al Moccagatta sono nati, cresciuti, hanno giocato e si sono seduti sulla panchina uomini che hanno scritto, e scrivono, il calcio italiano e internazionale.

Anche Cristiano Scazzola, che è stato giocatore e ora è allenatore, è uno 'da Mocca'. "Uno stadio che ti dà emozioni enormi. Ho visto foto con migliaia di spettatori, e mi sono chiestoi come facevano a starci tutti, così tanti. Dentro il Moccagatta, ancora di più che ovunque,, sta a noi emozionare i tifosi, con i risultati, certo, ma anche con l'atteggiamento, con la voglia di vincere la partita. Non sempre ci riusciremo, ma la gente dovrà sempre uscire con la certezza che abbiamo dato tutto".

Top secret le iniziative della società per i 90 anni, ma domani c'è un motivo in più per non mancare. Anche i nipoti con i nonni, che pagano solo 1 euro.