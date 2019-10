I 90 anni del Mocca, il cuore di Alessandria

Il frontone dello stadio, con la scritta Moccagatta. E una frase che raccoglie un amore infinito, "il cuore di Alessandria". Dietro, il numero è uguale per tutti, "90", e anche il nome, "Mocca", perché tutto il popolo grigio, chi gioca, la società, lo staff e i tifosi, sono questo stadio, in cui ognuno si sente a casa e non lo sarebbe, così, in nessun altro posto al mondo.

Per il compleanno - era il 6 ottobre 1929 il giorno di Alessandria - Roma, 3-1, il giorno della prima gara - tutta la squadra entra in campo con questa maglietta speciale, già a disposizione in tutti i punti vendita. Ad accompagnare i giocatori nonni e nipotini, per l'occasione insieme. In quel '90' ci sono tutti coloro che qui hanno giocato, hanno allenato, sono stati presidenti, hanno tifato. E continuano a farlo, anche dalla speciale torretta dove sono adesso.