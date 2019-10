"l'ovadese" dal 10 ottobre cambia veste

OVADA - «Con questo numero inizia le sue pubblicazioni “l'ovadese”... Ma perché un nuovo giornale? La risposta è semplice: per fornire ai cittadini una nuova voce, per far si che i loro problemi e le loro aspirazioni abbiano un'eco maggiore». Scriveva così Diego Cartasegna nell'editoriale firmato il 5 marzo 1998, primo numero del nostro settimanale. Una storia più che ventennale, fatta di soddisfazioni, di tanti collaboratori che hanno offerto la loro passione, il loro impegno arricchendo il giornale con la loro idea di cosa dev'essere una testata locale. Una storia che ha avuto anche momenti difficili e che ha accompagnato e raccontato le vicende, non solo della città ma di tutto l'Ovadese.

Una storia che da qualche mese è ripartita con uno slancio e una visione diversi. Il punto di partenza è stato la nascita del nuovo gruppo Soged, che edita “Il Piccolo”, “Il Novese”, “L’Ovadese” e otto portali internet di informazione tra i quali anche Ovada on line. Il prossimo passo, dopo il completo restyling grafico della sezione online, è la nuova versione delle versioni cartacee.

Da giovedì prossimo “l'ovadese” cambia look, con caratteri più grandi, una diversa disposizione delle notizie e una differente prospettiva che sarà perfetta integrazione dei canali digitali. Un cambiamento di sostanza che per i fedeli lettori de “l'ovadese” significa anche un'ulteriore novità: dal 10 ottobre la sezione delle notizie del nostro territorio sarà anticipata alla prima parte del settimanale, subito dopo la sezione del “Primo Piano”, e avrà maggiore spazio con una pagina in più. È il doveroso contributo che Soged vuole dare per valorizzare il patrimonio che tanti lettori, negli anni, ci hanno affidato, fatto di fiducia, di attenzione e, perché no, anche di affetto.