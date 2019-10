Dona la spesa sabato a Valenza

VALENZA - Sabato 12 ottobre ritorna, in diversi punti vendita della rete Nova Coop, la raccolta alimentare speciale “Dona la Spesa” in favore delle persone bisognose. In provincia di Alessandria aderirà il punto vendita di Valenza. I volontari, riconoscibili da una pettorina, distribuiranno apposite buste per la spesa e forniranno indicazioni sugli alimenti più adatti da donare. Tra i prodotti disponibili è consigliabile donare quelli a lunga conservazione quali olio, pasta, riso, farina, zucchero, scatolame, prodotti per la colazione, alimenti per l’infanzia.

Il ricavato verrà affidato alla Consulta Volontariato del Comune.