Il Cassano ferma la Capriatese. Prima gioia per la Pro Molare

ALESSANDRIA — Nel girone L è pareggio a reti bianche nel "big match" della quarta giornata di campionato. Lo zero a zero tra Cassano e Capriatese lascia invariata la situazione al vertice della generale. Poker di reti per la Pro Molare, al primo successo stagionale sul campo del G3 Real Novi. A segno per i giallorossi Scarsi, Donghi, Scontrino e Badino, per il 4 a 2 finale. Sconfitta di misura per il Mornese, battuto (1 a 0) dal Cassine. Decisiva la rete messa a segno da Rizzo. La Boschese non va oltre il 2-2 con la Castelnovese Castelnuovo (doppietta di Ranzato per gli ospiti e gol di Ferrando e Falciani per i padroni di casa), mentre il Deportivo Acqui supera 4-3 il Casalnoceto. La Frugarolese vince 2-1 sul campo del Sale al quale non basta il rigore di Fossati perché Alb e Giaccone firmano le due reti bianconere; la Viguzzolese supera 2-1 il Libarna grazie alla doppietta di Cassano, per i serravallesi rete di Di Leo.

Nel girone I la Don Bosco Alessandria interrompe il suo cammino positivo pareggiando in trasferta 2-2 con l'Andezeno (Rinaldi e autogol); la Pastorfrigor Frassineto cala il poker sul campo del Valfenera vincendo 4-0 con le doppiette di Beltrame e Martinengo. Successo anche per la Fortitudo Occimiano che batte 4-0 la Buttiglierese (a segno Misbah su rigore, i fratelli Badarello Marco e Alessio e Amin); Casalcermelli si impone 3-1 sulla Marentinese mentre il Quargnento cede 1-0 con la Nicese.