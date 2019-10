Rifiuti: in arrivo le "video trappole"

OVADA - Troppi abbandoni di rifiuti nelle strade della città e nei cestini? Econet e Comune di Ovada si affrettano a dire che il fenomeno è sotto controllo, con proporzioni inferiori rispetto all'avvio del “porta a porta” entrato in vigore di questi tempi un anno fa. Si prova però lo stesso a correre ai ripari con un sistema di video sorveglianza mirato. «A breve – spiega il sindaco, Paolo Lantero – potremo utilizzare telecamere mobili per documentare, e di conseguenza sanzionare, eventuali comportamenti scorretti». I punti interessati ai controlli saranno quelli nel recente passato presi di mira dai maleducati. Ad esempio piazza Impastato, dietro dia Torino, teatro nei mesi scorso anche di azioni di vandalismo. Il tutto per non vanificare un'esperienza che finora è stata positiva. «E' inutile nascondere – prosegue Lantero – che ci sono ancora problemi sui quali stiamo lavorando. Ma la qualità della differenziata è alta, la porzione di indifferenziata diminuisce».