Ubriachi alla guida, droga e armi: 8 denunce nel novese

NOVI LIGURE — Intensa attività nel fine settimana per i carabinieri di Novi che ha portato a 8 denunce e a 2 segnalazione per uso di stupefacenti.

Denunciati per guida in stato di ebbrezza un trentacinquenne di Gavi (tasso alcolemico di 0,85 g/l), una quarantaduenne di Castellazzo Bormida (0,61 g/l), un ventottenne di Novi (1,63 g/l), un trentaduenne brasiliano di Novi (0,82 g/l) e una trentenne di Novi (0,98 g/l).

Inoltre, un ventitreenne di Viguzzolo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza (1,00 g/l) dopo che era stato coinvolto in un incidente stradale con feriti lievi a Novi.

Un trentaseienne di Serravalle, trovato in possesso di 0,39 grammi di cocaina, è stato segnalato alla Prefettura di Alessandria come utilizzatore di sostanze stupefacenti.

Un ventiseienne algerino residente in Francia è stato denunciato per porto abusivo d'armi. L'uomo, controllato nei parcheggi dell'Outlet di Serravalle in seguito alla segnalazione della vigilanza, è stato trovato in possesso di una mazza da baseball della lunghezza di 60 centimetri, custodita all’interno dell’autovettura. L'uomo è inoltre stato segnalato alla Prefettura in quanto trovato in possesso di 0,94 grammi di marijuana.

Infine, un quarantaduenne lituano in Italia senza fissa dimora e con precedenti di polizia, è stato denunciato per inottemperanza alle disposizioni dell’Autorità: è risultato gravato dal provvedimento di allontanamento emesso e notificato dalla Questura di Milano il 25 giugno scorso, al quale non aveva ottemperato.