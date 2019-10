Domenica il Museo di Casale è per le famiglie

CASALE - Anche quest'anno il Museo Civico aderisce alla Giornata Nazionale Famu – Famiglie al Museo. Domenica dalle 11 viene proposta un’attività didattica dedicata alle famiglie: adulti e bambini verranno accolti dagli operatori del Museo e condotti a scoprire personaggi e storie delle opere d’arte che riservano sorprese e svelano curiosità insolite. Insieme, grandi e piccoli, saranno accompagnati e stimolati a osservare i dipinti e le sculture esposti nelle sale di via Cavour, 5 e, successivamente, proseguiranno con un’attività di laboratorio utilizzando diversi materiali messi a disposizione, realizzando lavoretti che siano ispirati alle opere osservate e che ogni famiglia potrà conservare a ricordo della giornata.

L’attività per i bambini è gratuita; per gli adulti accompagnatori biglietto speciale ridotto € 2,50; per partecipare è obbligatoria la prenotazione ai numeri 0142 444249 / 0142 444309.