Fashion Festival, una domenica di sconti a tutto shopping

SERRAVALLE SCRIVIA — Domenica 13 ottobre l’Outlet di Serravalle Scrivia si vestirà a festa: McArthurGlen organizza ancora una volta per i visitatori il Fashion Festival, una giornata ricca di intrattenimenti che accompagneranno e daranno il benvenuto allo shopping autunnale e alle nuove collezioni fall winter. L’intera giornata sarà scandita da numerose attività differenti: una domenica di experience adatta a coinvolgere e divertire persone di tutte le età.

Per i più piccoli saranno distribuiti gratuitamente palloncini e dolci sorprese. Durante l’intera giornata, la cittadella dello shopping offrirà ai suoi visitatori zucchero filato, popcorn e patatine San Carlo. Grazie alla collaborazione con Cinzano, sarà possibile fare una pausa dallo shopping con momenti dedicati all’happy hour, accompagnati da intrattenimento musicale e dalla distribuzione di gadget esclusivi. Il centro di Serravalle sarà aperto in via del tutto eccezionale con un orario prolungato dalle 9.00 alle 21.00 e sarà possibile acquistare tre capi iconici al 70 per cento di sconto sul prezzo outlet in tutti i negozi aderenti.