Mietitrebbia perde olio, traffico congestionato

CASALE - La perdita di olio motore da una mietitrebbia, in transito alla rotatoria all'imbocco del ponte stradale, tra viale Morozzo e viale Lungo Po Gramsci, ha causato disagi alla circolazione questa mattina a Casale.

Il traffico, già intenso per via del mercato bisettimanale, è stato congestionato per diversi minuti. Sul luogo, mentre gli addetti stanno asciugando la chiazza di liquido oleoso, la Polizia Locale sta dirigendo il transito dei veicoli. La situazione è in via di miglioramento.