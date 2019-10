Percorso a ostacoli nelle vie delle centro

Il capogruppo Pd Paolo Berta - che ha presentato una interpellanza in merito - ha scattato alcune immagini di problematiche di 'transito' sui marciapiedi di alcune vie del centro. Via Trotti, via Migliara, via Milano e via Dante: qui fioriere in cemento o i vasi di abbellimento davanti agli esercizi commerciali spesso sono in mezzo al marciapiede o vicino a dei paletti, impedendo il passaggio dei pedoni e ancor più di persone con disabilità motoria, che sono in carrozzina.