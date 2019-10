Contro le discriminazioni la Torre venerdì diventa arancione

CASALE - Venerdì la Torre Civica sarà illuminata di arancione. Si tratta di una delle iniziative per stimolare la diffusione di una cultura del rispetto e della prevenzione della violenza e della discriminazione di genere organizzate dal Comune per aderire alla campagna InDifesa di Terre des Hommes, il gruppo nato negli anni Sessanta dello scorso secolo in Svizzera e diffusosi in tutto il Mondo.

«Anche quest’anno abbiamo aderito con convinzione alla Giornata mondiale delle bambine e delle ragazze – hanno spiegato il sindaco Federico Riboldi e l’assessore alle Pari Opportunità, Daniela Sapio – consapevoli che solo con azioni di prevenzione si possano superare le discriminazioni di genere, soprattutto quelle che nascono e si sviluppano nella giovane età».

Non solo la Torre, dal balcone della Sala Consiliare sarà esposto lo striscione arancione con la scritta 11 ottobre: Giornata Mondiale delle bambine e delle ragazze fornito da Terre des Hommes, sul sito internet istituzionale (www.comune.casale-monferrato.al.it) sarà pubblicato un comunicato riguardante l'iniziativa, nelle scuole sarà diffuso il questionario di Terre des Hommes per consentire l'effettivo e costante monitoraggio e la raccolta di dati sui temi delle discriminazioni, violenza e stereotipi di genere e su sexting, bullismo e cyberbullismo, realizzato attraverso l’Osservatorio InDifesa.