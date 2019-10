Domenica visita al cimitero monumentale di Casale

CASALE - Visita guidata gratuita al Cimitero Monumentale di Casale che domenica racconterà, attraverso Renzo Rolando, la storia artistica, architettonica, ma anche sociale della città.

A partire dalle ore 14,30 (ritrovo davanti l’ingresso di via Negri) l’autore di libri ed esperto di aneddoti e storie legate alla città, accompagnerà i partecipanti in un viaggio attraverso le epigrafi, le date e i cognomi riportati sulle lapidi e sui monumenti, riuscendo così a capire molto di Casale Monferrato e della sua storia.

«Il Cimitero Cattolico Urbano – spiega Renzo Rolando - è, come in ogni città, l'arca dei ricordi di tutti i cittadini; ma è anche un luogo monumentale nel quale sono raccolte numerose opere d'arte, architettoniche e scultoree, degne di uno sguardo e di una considerazione che va al di là della pietà per i defunti, che in quelle tombe riposano in eterno».

La visita, dopo cenni storici sulla costruzione e origine del cimitero, sarà un modo di conoscere oltre alle opere d'arte di illustri scultori e pittori, varie curiosità.